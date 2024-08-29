Масштабную общественную игровую площадку открыли в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе 24 августа открылась масштабная игровая площадка с уникальным дизайном. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.