Масштабную общественную игровую площадку открыли в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе 24 августа открылась масштабная игровая площадка с уникальным дизайном. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.
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