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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Неустановленное лицо» угрожало судьям и оскорбляло их после матча «Рубин» – «Краснодар». Это записано в протоколе встречи

Неизвестный угрожал судьям и оскорблял их после матча « Рубин » – « Краснодар ». Встреча 1-го тура РПЛ прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

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