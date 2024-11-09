Профессор Ребриков объяснил необходимость разделения спорта на мужской и женский

Ученый-генетик, проректор по научной работе Пироговского Университета, профессор РАН Денис Ребриков в беседе с изданием «Российская Газета» объяснил, почему спорт необходимо разделять на мужской и женский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии