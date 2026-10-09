VALDA KALNINA/EPA/TASS Предстоящие ядерные учения НАТО Steadfast Noon не способствуют снижению напряженности на континенте, несмотря на попытки альянса оправдать маневры их регулярным характером.
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