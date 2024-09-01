Массовая атака украинских беспилотников на регионы России — ПВО уничтожили и перехватили 158 дронов (ВИДЕО)

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
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