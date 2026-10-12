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Одним из похитителей картин Ренуара оказался студент-наркодилер

Одним из похитителей картин Ренуара оказался студент-наркодилер

SEBASTIEN NOGIER/EPA/TASS Одним из похитителей картин легендарного импрессиониста Огюста Ренуара оказался 29-летний студент, продающий наркотики.

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