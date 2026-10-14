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За ребёнка в такси не доплатим? Минтранс обещает закон, но молчит, кто оплатит кресло

За ребёнка в такси не доплатим? Минтранс обещает закон, но молчит, кто оплатит кресло

Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что до конца года правительство внесёт в Госдуму законопроект о детских тарифах в такси.

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