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Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

1. Американцы устали от России. Независимые СМИ старались, тут их упрекнуть нельзя, однако невозможно убедить среднего американца, что главная его проблема — региональный конфликт на другом конце глобуса, который вот уже больше года не поставляет журналистам горячих новостей.

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