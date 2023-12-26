Тулякам с водительскими правами категорий B и B1 разрешили брать снегоходы в аренду

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который позволяет владельцам водительских удостоверений управлять арендованными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, передает Общественная Служба Новостей.
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