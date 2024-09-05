Большой и сочный ягодный пирог. К чаю за считаные минуты

Ягодный пирог — это восхитительное и ароматное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Сочетание нежного теста, сочной начинки из свежих или замороженных ягод и сладкой хрустящей корочки создаёт неповторимый вкус, который никого не оставит равнодушным.