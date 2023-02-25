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В ЛНР заявили, что в Перевальске повреждены дом, завод и газопровод после обстрела ВСУ

В ЛНР заявили, что в Перевальске повреждены дом, завод и газопровод после обстрела ВСУ

В Перевальске в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждены многоэтажный жилой дом, ремонтно-механический цех, линия электропередачи и газопровод, сообщил представитель ЛНР в СЦКК на своем Telegram-канале в субботу, 25 февраля.

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