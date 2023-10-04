Покровская родительская суббота 7 октября: правила поминовения дома, в церкви и на кладбище Елена ГалицкаяПокровская родительская суббота – это день, который посвящен поминовению усопших родственников и близких людей.
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