Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление мэра Парижа Анн Идальго о российских олимпийцах, выступила с предложением отказаться от французских товаров, представленных в России.
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