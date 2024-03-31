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Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах

Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление мэра Парижа Анн Идальго о российских олимпийцах, выступила с предложением отказаться от французских товаров, представленных в России.

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