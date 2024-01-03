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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон – 5-й игрок в истории НХЛ с очками в 20 подряд домашних матчах со старта сезона. Он идет 2-м в гонке бомбардиров – 61 балл в 38 играх

Маккиннон – 5-й игрок в истории НХЛ с очками в 20 подряд домашних матчах со старта сезона. Он идет 2-м в гонке бомбардиров – 61 балл в 38 играх

Форвард «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (5:4 ОТ).

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