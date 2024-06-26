«Сейчас мы стабильно движемся вперед»: сегодня в Петербурге завершается парламентский год

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал об основных законах, принятых депутатами - Александр Николаевич, каким словом вы бы охарактеризовали завершающийся парламентский год? - Трудно охарактеризовать огромный объем работы одним или даже несколькими словами.