Среди экспонатов музея Крымковского сельского поселения (Джанкойский район, Республика Крым) есть предметы обихода, переданные местными жителями, приехавшими сюда в пятидесятые годы с Западной Украины - подальше от бандеровского террора.
Как жила Западная Украина до прихода Советской власти
Комментарии
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Vlad
музыканты с "контрабасом" торговали часами, которые делали москали без унитазов.
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3 час.
Александр Потехин
История Украины. Галиция - Родина предателей и навозной гопоты.
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2 час.
Константин Самарин
Гвличан в панской Польше вообще за людей не считали, и относились к ним соответственно. Не зря-же поляки , не русские, получившие эти территории в 39-м, дали им прозвище "рогули", то-есть те, кто не имеет права выйти за рогатки, границы своей деревни....
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1 час.
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