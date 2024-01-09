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Как жила Западная Украина до прихода Советской власти

Как жила Западная Украина до прихода Советской власти

Среди экспонатов музея Крымковского сельского поселения (Джанкойский район, Республика Крым) есть предметы обихода, переданные местными жителями, приехавшими сюда в пятидесятые годы с Западной Украины - подальше от бандеровского террора.

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Комментарии
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Vlad
музыканты с &quot;контрабасом&quot; торговали часами, которые делали москали без унитазов.
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3 час.
Александр Потехин
История Украины. Галиция - Родина предателей и навозной гопоты.
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2 час.
Константин Самарин
Гвличан в панской Польше вообще за людей не считали, и относились к ним соответственно. Не зря-же поляки , не русские, получившие эти территории в 39-м, дали им прозвище &quot;рогули&quot;, то-есть те, кто не имеет права выйти за рогатки, границы своей деревни....
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1 час.

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