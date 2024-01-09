Как жила Западная Украина до прихода Советской власти

Константин Самарин

Гвличан в панской Польше вообще за людей не считали, и относились к ним соответственно. Не зря-же поляки , не русские, получившие эти территории в 39-м, дали им прозвище "рогули", то-есть те, кто не имеет права выйти за рогатки, границы своей деревни....