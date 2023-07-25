Аргументы недели

98 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Замечательный прогресс у этого героя!Вернувшийся в США...
  • HotRS
    А что у нас не доводят до абсурда? Работал в крупной компании до пенсии. Там вместо разрядов были грейды. Вместо уста...О политической вы...
  • Андрей Бедный
    Двумя словами: дерьмо на входе -> дерьмо на выходе!Полупроводниковая...

Глава СКР Бастрыкин: претензии к блогерам ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу

Глава СКР Бастрыкин: претензии к блогерам ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу

Блогеры не должны уклонялись от уплаты налогов, претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх