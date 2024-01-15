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РБК: авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи написали о ее долгах на 435 млн рублей

РБК: авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи написали о ее долгах на 435 млн рублей

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сообщалось о якобы многомиллионной «просроченной» задолженности площадки перед банками, а именно о сумме в размере 435 млн рублей.

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