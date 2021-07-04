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Годро готов к продлению контракта с «Калгари». С 28 июля игрока можно будет обменять только в 5 команд по его выбору

Форвард «Калгари» Джонни Годро заявил, что готов начать переговоры по новому контракту. «Не думаю, что я когда-либо говорил, что не хочу быть здесь», – сказал Годро.

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