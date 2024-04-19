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Сколько попросит Ереван за то, чтобы начать жить по шариату. Британия хочет продать Армении надоевших ей нелегальных мигрантов

Сколько попросит Ереван за то, чтобы начать жить по шариату. Британия хочет продать Армении надоевших ей нелегальных мигрантов

Британия обсудила с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д'Ивуаром и Ботсваной (хорошая компания, о которой Ереван раньше мог лишь мечтать) высылку нелегальных мигрантов из страны по той же схеме, что использовалась с Руандой.

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