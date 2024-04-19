Сколько попросит Ереван за то, чтобы начать жить по шариату. Британия хочет продать Армении надоевших ей нелегальных мигрантов

Британия обсудила с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д'Ивуаром и Ботсваной (хорошая компания, о которой Ереван раньше мог лишь мечтать) высылку нелегальных мигрантов из страны по той же схеме, что использовалась с Руандой.