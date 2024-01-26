Игорь Якимчик совместно с прокурором края посетил ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик совместно с прокурором края Сергеем Табельским посетили крупнейшее предприятие кондитерской отрасли Юга России – ОАО Кондитерский комбинат «Кубань».
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