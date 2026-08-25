В Кремле выразили надежду на участие Путина в саммите БРИКС в Индии

По словам Пескова, визит Путина на саммит, в котором примут участие лидеры стран-участниц объединения, будет важной вехой в укреплении многополярного мирового порядка, особенно в контексте текущей геополитической напряжённости.
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