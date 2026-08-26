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Царьград

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Безопасность под прицелом: почему в России продолжают гореть НПЗ

Безопасность под прицелом: почему в России продолжают гореть НПЗ

Как не сесть в тюрьму за защиту завода? Алексей Чадаев раскрыл абсурд госконтрактов.Директор НПЦ «Ушкуйник» и разработчик дронов КВН Алексей Чадаев прокомментировал ситуацию с защитой промышленных объектов от беспилотников.

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