Безопасность под прицелом: почему в России продолжают гореть НПЗ

Как не сесть в тюрьму за защиту завода? Алексей Чадаев раскрыл абсурд госконтрактов.Директор НПЦ «Ушкуйник» и разработчик дронов КВН Алексей Чадаев прокомментировал ситуацию с защитой промышленных объектов от беспилотников.
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