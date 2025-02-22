В Саратовской области в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции и активисты "Движения Первых" навестили участника Великой Отечественной войны

Заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор полиции Андрей Астапович, представители кадровой службы и активисты "Движения Первых", учащиеся лицея № 37 побывали в гостях у Алексея Сергеевича Архарова.
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