Вандалы устроили погром на кладбище под Новосибирском

Инцидент произошел ночью 27 августа в поселке Шахты — варварски разгромлены захоронения на кладбище. «Вырваны «с корнем» оградки, разбиты вазы, сняты флаги, опрокинуты памятники, выломаны рамки с фотографиями», — передает «Тогучинская газета».
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