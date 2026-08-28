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Вечерний Новосибирск

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Вандалы устроили погром на кладбище под Новосибирском

Вандалы устроили погром на кладбище под Новосибирском

Инцидент произошел ночью 27 августа в поселке Шахты — варварски разгромлены захоронения на кладбище. «Вырваны «с корнем» оградки, разбиты вазы, сняты флаги, опрокинуты памятники, выломаны рамки с фотографиями», — передает «Тогучинская газета».

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