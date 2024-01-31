В этом году из федерального бюджета на лекарственном обеспечении экономить не стали: потратить собираются 536,5 миллиарда рублей (только вдумайтесь в эти цифры!), что на 54,8 миллиарда больше, чем в 2023-м.
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