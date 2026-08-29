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Клещи продолжают кусать. Число пострадавших на Алтае превысило 7,1 тысячи человек

Клещи продолжают кусать. Число пострадавших на Алтае превысило 7,1 тысячи человек

Сезон активности клещей в регионе начался 27 марта С начала сезона активности клещей в Алтайском крае за медицинской помощью после их укусов обратились 7156 человек.

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