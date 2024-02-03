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Копайгородский: зимние пляжи в Сочи временно закрыты из-за опасности шторма

Копайгородский: зимние пляжи в Сочи временно закрыты из-за опасности шторма

Зимние пляжи в Сочи временно закрыты из-за угрозы сильного шторма с 4 по 5 февраля. Синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение двух дней, заявил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

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