Копайгородский: зимние пляжи в Сочи временно закрыты из-за опасности шторма

Зимние пляжи в Сочи временно закрыты из-за угрозы сильного шторма с 4 по 5 февраля. Синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение двух дней, заявил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.