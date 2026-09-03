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Муниципальную базу отдыха в Рубцовске выставили на торги за 13,5 млн рублей

Муниципальную базу отдыха в Рубцовске выставили на торги за 13,5 млн рублей

База находится в сосновом лесу неподалеку от села Новоегорьевского Администрация Рубцовска выставила на торги базу отдыха "Луч", расположенную в Егорьевском районе Алтайского края.

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