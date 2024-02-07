Новости из серии "Хахлушкины галушки". Новость первая - "Япона мать".1. Делай раз - японские куколды, дабы быть в тренде (а у Запада уже два года тренд целовать хохлов в их грязные дупы) назначает победительницей конкурса "Мисс Япония" понаехавшую хохлушку.