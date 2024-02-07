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"Хахлушкины галушки"

"Хахлушкины галушки"

Новости  из  серии     "Хахлушкины   галушки". Новость        первая -  "Япона   мать".1. Делай    раз  -  японские     куколды,  дабы   быть   в  тренде (а  у  Запада    уже  два  года  тренд    целовать      хохлов  в  их  грязные  дупы)  назначает  победительницей  конкурса  "Мисс  Япония"  понаехавшую    хохлушку.

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Комментарии
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Константин Самарин
А чего японцы мелочатся? Назначили-бы  &quot;Мисс Японией&quot; сразу Зелю, чтобы быть в политическом тренде! 🤣🤣🤣
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6 час.
ИП
Игорь Петров
Что это за чудище?
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6 час.
alik3456 Джексон
Всё что осталось в хохляндии , остальные в европе и в окопах лежат.
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1 час.

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