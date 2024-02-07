Новости из серии "Хахлушкины галушки". Новость первая - "Япона мать".1. Делай раз - японские куколды, дабы быть в тренде (а у Запада уже два года тренд целовать хохлов в их грязные дупы) назначает победительницей конкурса "Мисс Япония" понаехавшую хохлушку.
"Хахлушкины галушки"
Комментарии
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Константин Самарин
А чего японцы мелочатся? Назначили-бы "Мисс Японией" сразу Зелю, чтобы быть в политическом тренде! 🤣🤣🤣
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6 час.
ИП
Игорь Петров
Что это за чудище?
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6 час.
alik3456 Джексон
Всё что осталось в хохляндии , остальные в европе и в окопах лежат.
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1 час.
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