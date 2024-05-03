МО: военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили ДРГ ВСУ в Херсонской области

Группа пыталась окопаться Расчеты АГС-17 «Пламя» группировки войск «Днепр» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинской армии в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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