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Царьград

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России придётся решать вопрос грубой силой. Новый вызов для Москвы

России придётся решать вопрос грубой силой. Новый вызов для Москвы

Южный Кавказ постепенно выходит из зоны влияния России. Пока Москва пытается сохранить отношения с бывшими союзниками дипломатией и экономикой, пространство вокруг последовательно заполняют другие игроки.

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