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Panasonic в 2023 году начнёт массовое производство батарей типоразмера 4680 для электрокаров Tesla

Panasonic в 2023 году начнёт массовое производство батарей типоразмера 4680 для электрокаров Tesla

Старт массового изготовления эффективных аккумуляторов, получивших типоразмер 4680, представляет собой фактор для дальнейшего развития современного бизнеса Tesla, так как они появятся в новых модификациях кроссов Model Y и грузовых авто Semi.

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