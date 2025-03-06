На Алтае к 8 Марта подсчитали женщин и назвали средний возраст их жизни

В крае доля женщин в общей численности населения выше, чем в России и Сибири Численность женщин в Алтайском крае на 1 января 2024 года составляла 1,2 млн человек, сообщает Алтайкрайстат в своих данных, подготовленных к Международному женскому дню.
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