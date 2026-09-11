Группировка "Север" продолжила окружение ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подразделения Северной группировки войск за минувшую неделю продолжили окружать формирования ВСУ, одновременно расширяя площадь котла в Харьковской области.
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