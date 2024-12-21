Янис Тимма перед смертью занял у Анны Седоковой 1 млн рублей, чтобы выплатить алименты на сына

Янис Тимма незадолго до своей смерти занял у Анны Седоковой 1 млн рублей. Об этом сообщает Mash.По данным телеграм-канала, Тимма, которому было 32 года, взял деньги в долг у 42-летней Седоковой ещё до того, как пара развелась.