Bitwise обновляет заявку на XRP ETF

Bitwise пересмотрела свою заявку на запуск биржевого фонда (ETF), инвестирующего в криптовалюту XRP. В обновленной версии, уже поданной Регулятору, компания более подробно описала структуру траста, процедуры хранения активов и механизмы создания и погашения паев.
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