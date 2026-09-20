БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прибалтика в ущерб себе создает затруднения для российского зернового транзита

Прибалтика в ущерб себе создает затруднения для российского зернового транзита

 Артур КОНДРАТЕНКО  После того как киевский режим подверг целенаправленным атакам гражданское судоходство на Чёрном море, оказались под угрозой традиционные маршруты вывоза российского зерна, продаваемого в другие страны.

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