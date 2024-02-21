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Новосибирский пенсионер получил срок за стрельбу по полицейским

Новосибирский пенсионер получил срок за стрельбу по полицейским

Новосибирский областной суд приговорил 62-летнего жителя поселка Октябрьский Мошковского района Виталия Казанцева к 13,5 годам лишения свободы за ложное сообщение о теракте и стрельбу по полицейским, сообщает KP.

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