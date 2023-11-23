Россия и Пакистан готовы заключить долгосрочный нефтяной контракт

Об идущих переговорах между Москвой и Исламабадом по поводу долгосрочного соглашения по поставкам в Исламскую Республику российского жидкого «черного золота» информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление пакистанского посла господина Мухаммада Халида Джамали.