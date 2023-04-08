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В Хабаровске открылась выставка детского творчества «Русь Пасхальная»

В Хабаровске открылась выставка детского творчества «Русь Пасхальная»

Официальный информационный департамент Хабаровской епархии сообщил, что в учреждении дополнительного образования города Хабаровска под названием "Маленький Принц" прошло традиционное открытие выставки детского творчества "Русь Пасхальная" для детей.

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