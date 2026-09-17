Новые издания Пушкинского музея продадут 25–27 сентября на ярмарке со скидкой 30%

С 25 по 27 сентября на внешней колоннаде Пушкинского музея пройдет книжная ярмарка. Вход свободный, а новые издания музея можно будет купить со скидкой 30%.
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