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Daily Moscow

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Новые издания Пушкинского музея продадут 25–27 сентября на ярмарке со скидкой 30%

Новые издания Пушкинского музея продадут 25–27 сентября на ярмарке со скидкой 30%

С 25 по 27 сентября на внешней колоннаде Пушкинского музея пройдет книжная ярмарка. Вход свободный, а новые издания музея можно будет купить со скидкой 30%.

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