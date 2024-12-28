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Петербургский дневник

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Шольц назвал условие Трампа для прекращения украинского конфликта

Шольц назвал условие Трампа для прекращения украинского конфликта

Украина должна быть сильна в военном отношении Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о желании избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа завершить украинский конфликт, передает РИАМО со ссылкой на портал T-Online.

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