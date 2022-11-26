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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Котлеты для диеты: легкие, сытные и невероятно аппетитные. Вкуснее любых мясных! Изумительно простой рецепт.

Идеальные котлеты не должны содержать ничего лишнего. При этом мясо в них не обязательно главный ингредиент! Если до сих пор вы не готовили и не пробовали настоящие овощные котлеты, то сегодня настало самое время исправить эту досадную оплошность.

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