Союз с Россией неизбежен. Грузия продолжает освобождаться от западного влияния. Сделан ещё один важный шаг
Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Прогрузинское правительство, в лице Ираклия Гарибашвили, решило снять с должности протеже англосаксов и, по совместительству, Президента Грузии.
Комментарии
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Вообще, считаю позором для страны, когда на посту главы государства, пусть и номинального главы, находится гражданин другой страны. Такое государство не является независимым и, соответственно, не заслуживает уважения и внимания. Это относится и к Грузии, и к Молдавии и к "приебалтийским тиграм".
Грузия правильно делает!!!
Да будет союз, я уверена. Время должно пройти. Но в любом случае, даже добрососедство тоже не плохо.
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