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Союз с Россией неизбежен. Грузия продолжает освобождаться от западного влияния. Сделан ещё один важный шаг

Союз с Россией неизбежен. Грузия продолжает освобождаться от западного влияния. Сделан ещё один важный шаг

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Прогрузинское правительство, в лице Ираклия Гарибашвили, решило снять с должности протеже англосаксов и, по совместительству, Президента Грузии.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вообще, считаю позором для страны, когда на посту главы государства, пусть и номинального главы, находится гражданин другой страны. Такое государство не является независимым и, соответственно, не заслуживает уважения и внимания. Это относится и к Грузии, и к Молдавии и к &quot;приебалтийским тиграм&quot;.
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Грузия правильно делает!!!
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13 час.
лл
лина любимцева
Да будет союз, я уверена. Время должно пройти. Но в любом случае, даже  добрососедство тоже не плохо.
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19 мин.

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