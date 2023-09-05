Союз с Россией неизбежен. Грузия продолжает освобождаться от западного влияния. Сделан ещё один важный шаг

Вячеслав Денисов

Вообще, считаю позором для страны, когда на посту главы государства, пусть и номинального главы, находится гражданин другой страны. Такое государство не является независимым и, соответственно, не заслуживает уважения и внимания. Это относится и к Грузии, и к Молдавии и к "приебалтийским тиграм".