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Российские морские дроны впервые поступят в серийное производство в 2024 году

Российские морские дроны впервые поступят в серийное производство в 2024 году

Первые российские морские дроны поступят в производство после испытаний в зоне СВО, выпуск начнется в 2024 году, сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

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