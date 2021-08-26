6 моделей с жаккардовыми узорами на осень 2021, которые обязательно захочется связать!

Так случилось со мной. К жаккарду отношусь очень осторожно, посколько имею опыт вязания. Совсем небольшой опыт, который показал, что вязать разными нитями — это много клубков, разная сила натяжения нити в лицевых и изнаночных рядах (рассказываю исключительно о себе!), определённый способ переплетения нитей на изнаночной стороне .