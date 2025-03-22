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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин сделал 2 ассиста в матче с «Флоридой». У форварда «Вашингтона» 59 очков в 54 играх

«Кэпиталс» принимают «Пантерс» (6:3, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал 2 результативных паса в этой игре.

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