«Мощный рывок к Победе»: ВС России проломили оборону ВСУ и берут Георгиевку под контроль: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: Продолжается наступление ВС России, а враг продолжает отправлять сюда всё новые и новые резервы.