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  • Олег Орлов
    Компетентность... Вот основной вопрос движения вперёд везде... Авось должно уходить в сторону, дорога компетентным лю...Внутри элит буря:...
  • Юрий анин
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    Вот уж действительно: скажи правду, назови чёрное чёрным, а белое белым – и твои слова станут пророческими…На кого мы...Пророческие слова...

Конституционный суд Кореи отложил слушание об импичменте Юн Сок Ёля

Конституционный суд Кореи отложил слушание об импичменте Юн Сок Ёля

Конституционный суд Кореи провел краткое заседание по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля. Отсутствие ответчика помешало прениям.

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